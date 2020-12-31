Mario Balotelli ilk maçında gol attı

Serie B takımlarından Monza'ya transfer olan Mario Balotelli, ilk maçında fileleri havalandırdı.

Serie B'nin 16. haftasında Salernitana ile Monza takımları karşı karşıya geldi.

Rakibini 2-0 mağlup eden Monza'da ilk maçına çıkan Mario Balotelli, henüz 4. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

BOATENG'LE BERABER OYNUYOR

Eski Beşiktaşlı Boateng'in de formasını giydiği İtalyan ekibi, karşılaşmayı 2-0 kazanarak puanını 29'a yükseltti. Salernitana ise 31 puanda kaldı.

Hatırlanacağı gibi Balotelli'nin adı, sezon başında Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmışı.