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- Mario Balotelli ilk maçında gol attı
Mario Balotelli ilk maçında gol attı
Serie B takımlarından Monza'ya transfer olan Mario Balotelli, ilk maçında fileleri havalandırdı.
- Haber Merkezi
- 31.12.2020 - 11:22
- Güncelleme : 31.12.2020 - 11:39
Serie B'nin 16. haftasında Salernitana ile Monza takımları karşı karşıya geldi.
Rakibini 2-0 mağlup eden Monza'da ilk maçına çıkan Mario Balotelli, henüz 4. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
BOATENG'LE BERABER OYNUYOR
Eski Beşiktaşlı Boateng'in de formasını giydiği İtalyan ekibi, karşılaşmayı 2-0 kazanarak puanını 29'a yükseltti. Salernitana ise 31 puanda kaldı.
Hatırlanacağı gibi Balotelli'nin adı, sezon başında Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmışı.