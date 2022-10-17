Petrol
92.01
0.41%
Euro
18.1221
0.32%
Dolar
18.589
0.11%
Altın
990.37
0.86%
Borsa
3802
4.83%
Bitcoin
366.953
1.56%
BTXN Coin
9.26
-2.11%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C
    Mario Balotelli kaleciyi uzaktan avladı, Sion kazandı

    Mario Balotelli kaleciyi uzaktan avladı, Sion kazandı

    İsviçre Ligi'nde Sion, Luzern'i 2-0 mağlup etti. Sion'un ilk golü Mario Balotelli'den geldi.
    • 17.10.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 13:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İsviçre Ligi'nin 11. haftasında Sion, Luzern'i mağlup etti.

    35. dakikada Mario Balotelli'nin golüyle öne geçen Sion, 83. dakikada Musa Araz'la farkı ikiye yükseltti.

    7 maçta 3 gol

    Sezon başında Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, İsviçre ekibinde bu sezon 7 maçta süre alırken 3 gol kaydetti.

    Maçı 2-0 kazanan Sion, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti ve puanını 18 yaptı.

    İşte o gol...

    Mario Balotelli kaleciyi uzaktan avladı - İZLE


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Bikinili pozları parmak ısırttı!
    Medya

    Bikinili pozları parmak ısırttı!

    William Beckford'un başyapıtı: Vathek
    Kitap

    William Beckford'un başyapıtı: Vathek

    Görüş Bildir