- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Mario Balotelli kaleciyi uzaktan avladı, Sion kazandı
Mario Balotelli kaleciyi uzaktan avladı, Sion kazandı
İsviçre Ligi'nde Sion, Luzern'i 2-0 mağlup etti. Sion'un ilk golü Mario Balotelli'den geldi.
- 17.10.2022 - 13:01
- Güncelleme : 17.10.2022 - 13:15
İsviçre Ligi'nin 11. haftasında Sion, Luzern'i mağlup etti.
35. dakikada Mario Balotelli'nin golüyle öne geçen Sion, 83. dakikada Musa Araz'la farkı ikiye yükseltti.
7 maçta 3 gol
Sezon başında Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, İsviçre ekibinde bu sezon 7 maçta süre alırken 3 gol kaydetti.
Maçı 2-0 kazanan Sion, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti ve puanını 18 yaptı.
İşte o gol...