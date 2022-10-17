Mario Balotelli kaleciyi uzaktan avladı, Sion kazandı

İsviçre Ligi'nde Sion, Luzern'i 2-0 mağlup etti. Sion'un ilk golü Mario Balotelli'den geldi.

İsviçre Ligi'nin 11. haftasında Sion, Luzern'i mağlup etti.

35. dakikada Mario Balotelli'nin golüyle öne geçen Sion, 83. dakikada Musa Araz'la farkı ikiye yükseltti.

7 maçta 3 gol

Sezon başında Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, İsviçre ekibinde bu sezon 7 maçta süre alırken 3 gol kaydetti.

Maçı 2-0 kazanan Sion, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti ve puanını 18 yaptı.

İşte o gol...

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