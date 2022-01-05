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    Mario Gomez'in yeni mesleği

    Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, kariyerine teknik sorumlu olarak devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 12:33
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    Mario Gomez'in yeni mesleği

    Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da forma giyen Mario Gomez'in yeni görevi belli oldu.

    TEKNİK SORUMLU OLUYOR

    Bild'de yer alan habere göre; Red Bull Soccer ile anlaşmaya varan Alman eski futbolcu, kariyerine teknik sorumlu olarak devam edecek.

    Gomez; şirketin bünyesinde bulunan Rb Leipzig, RB New York ve Rb Bragantino'dan sorumlu olacak.

    Mario Gomez in yeni mesleği #1


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