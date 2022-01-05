Mario Gomez'in yeni mesleği

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, kariyerine teknik sorumlu olarak devam edecek.

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da forma giyen Mario Gomez'in yeni görevi belli oldu.

TEKNİK SORUMLU OLUYOR

Bild'de yer alan habere göre; Red Bull Soccer ile anlaşmaya varan Alman eski futbolcu, kariyerine teknik sorumlu olarak devam edecek.



Gomez; şirketin bünyesinde bulunan Rb Leipzig, RB New York ve Rb Bragantino'dan sorumlu olacak.



