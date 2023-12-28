Mario Lemina golünü attı: Wolverhampton, Brentford'u farklı geçti Wolverhampton Wanderers, Premier Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Brentford'u 4-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brentford, Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Lemina golünü attı

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 13'de eski Galatasaraylı Mario Lemina, 14 ve 28'de Hwang Hee-Chan ile 79'da Jean-Ricner Bellegarde atarken Brentford'un tek sayısını 16'da Yoane Wissa kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Wolverhampton ligdeki bir sonraki maçında Everton'ı konuk edecek.

19 puanda kalan Brentford ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.