Marius Sumudica, CFR Cluj'dan da kovuldu

5 ay önce Cluj ile anlaşan Marius Sumudica, Kızılyıldız'a elenmelerinin ardından kulüp sahibi tarafından görevine son verildi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Cluj'un Kızılyıldız'a elenmesi Rumen ekibinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.

SUMUDICA KOVULDU

Haberlere göre Cluj'de teknik direktör Maruis Sumudica ve Başkan Marian Copilu'nun kulüple ilişiğinin kesildiği kulübün sahibi Ioan Varga tarafından açıklandı. Öte yandan Varga'nın Sumudica'nın yerine Dan Petrescu'nun getirileceği belirtildi.





İLK MAÇI 4-0 KAYBETMİŞTİ

Kızılyıldız karşısında ilk maçı 4-0 kaybeden Cluj'ün ligdeki liderlik konumuna rağmen teknik direktör Sumudica'nın başkan tarafından özellikle bu turnuvaya dikkat etmesi için uyarıldığı belirtiliyordu.

Cluj'un başında toplam 14 maça çıkan Rumen hoca, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.



