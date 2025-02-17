Maroan Sannadi'ye Espanyol tribünlerinden ırkçı saldırı

Haber Merkezi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında oynanan Espanyol-Athletic Bilbao maçında konuk ekibin forveti Maroan Sannadi, ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, maçın hakemi Guillermo Cuadra Fernandez'e takım arkadaşı Sannadi'nin ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyledi.

KINAMA MESAJLARI YAYINLANDI

LaLiga'da ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokan hakem, oyunu durdurdu ve stattaki skorboardda ırkçılığı kınayan bir mesaj yayınlandı.

Maçın ardından Espanyol ve Athletic Bilbao kulüpleri, Fas asıllı İspanyol futbolcu Sannadi'ye yapılan ırkçı saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı.

"SORUNUN ÜZERİNE HEPİMİZ BERABER GİTMELİYİZ"

Yaşanan olayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Inaki Williams, şu ifadeleri kullandı:

Ne yazık ki birçok yerde meydana gelen bir durum, hiçbir statta olmasını istemeyiz. Bu sorunun üzerine hepimiz beraber gitmeliyiz.

"HERKESİN BİRLİKTE ÇALIŞMASI GEREK"

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ise böyle bir hadisenin yaşanmasını kimsenin istemediğini ve ırkçılık sorununun çözümü için herkesin birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.