Marsilya Başkanı Longaria: Afrika Kupası oynanırken ligler oynanmasın

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da Başkan Pablo Longoria Ocak ayında oynanacak Afrika Kupası'na ilişkin açıklamarda bulundu.

Afrika Kupası oynanırken Ligue 1'e ara vermeyi düşünmeliyiz. Transfer yaparken buna dikkat ediyoruz ama Afrika Kupası'na göre bir takım dizmek de saygısızca olur. Ayrıca tüm takımın stratejisini 1 ay sürecek bir turnuvaya dayandırmak da riskli.