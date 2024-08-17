Marsilya, Brest’i farklı geçti Marsilya, sezona 5-1’lik galibiyetle başladı. Konuk ekip, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek Brest’i farklı mağlup etti ve lige 3 puanla merhaba dedi.

Haber Merkezi

Fransa Ligue 1’in açılış haftasında Brest ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi.

Stade Francis-Le Ble’de oynanan mücadelede Marsilya, rakibini 5-1 mağlup ederek sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.

HENÜZ 3.DAKİKADA GOL GELDİ

Marsilya’nın gollerini 3. dakikada ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla ve 32. dakikada penaltıdan Mason Greenwood, 26 ve 48. dakikalarda Luis Henrique ve 69. dakikada penaltıdan Elye Wahi kaydetti.

Brest, 9. dakikada Romain Del Castillo ile bir penaltıdan yararlanamazken, tek golünü 45+6. dakikada Mahdi Camara ile buldu.