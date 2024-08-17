Marsilya, Brest’i farklı geçti

Haber Merkezi
Fransa Ligue 1’in açılış haftasında Brest ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi.
Stade Francis-Le Ble’de oynanan mücadelede Marsilya, rakibini 5-1 mağlup ederek sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.
HENÜZ 3.DAKİKADA GOL GELDİ
Marsilya’nın gollerini 3. dakikada ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla ve 32. dakikada penaltıdan Mason Greenwood, 26 ve 48. dakikalarda Luis Henrique ve 69. dakikada penaltıdan Elye Wahi kaydetti.
Brest, 9. dakikada Romain Del Castillo ile bir penaltıdan yararlanamazken, tek golünü 45+6. dakikada Mahdi Camara ile buldu.
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