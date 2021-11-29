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Marsilya haftayı kayıpsız kapattı
Fransa Ligue 1'de oynanan karşılaşmada Marsilya, evinde Troyes'i 1-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 11:10
- Güncelleme : 29.11.2021 - 11:27
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 15. haftasının son karşılaşmasında Troyes takımını ağırladı.
Mücadelenin tek golü, 74. dakikada Pol Lirola'dan geldi. Ev sahibi takım, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
CENGİZ SAKATLIĞI NEDENİYLE OYNAYAMADI
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bir maç eksikle puan tablosunda 4. sırada yer alan Marsilya puanını 26'ya yükseltti, Troyes ise 13 puanda kaldı.