Marsilya, Le Havre'ı 5 golle yendi

Haber Merkezi
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Marsilya, Le Havre'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Marsilya'nın gollerini Valentin Rongier, Bilal Nadir, Neal Maupay, Elye Wahi ve Ulisses Garcia attı.
Le Havre'ın tek sayısını Andre Ayew kaydetti.
LE HAVRE'DAN MAĞLUBİYET SERİSİ
Bu sonuçla puanını 33 yaparak lider Paris St Germain'in arkasında 2. sıraya yerleşen Marsilya, ligde 5 maçtır (4G-1B) kaybetmeme serisi yakalamış oldu.
12 puanla 17. sırada yer alan Le Havre ise üst üste 4 maçını da kaybetti.
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