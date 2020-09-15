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    Marsilya, Neymar'ın ırkçı dediği Gonzalez'e sahip çıktı

    Fransız ekibi Olympique Marsilya, Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar tarafından ırkçılıkla suçlanan İspanyol futbolcusu Alvaro Gonzalez'i savundu.
    • AA
    • 15.09.2020 - 05:53
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    Marsilya, Neymar'ın ırkçı dediği Gonzalez'e sahip çıktı

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilirken, uzatmalarda Neymar'ın da karıştığı gerginlikte 5 kırmızı kart, 12 sarı kart çıkmıştı.

    Kırmızı kart gören oyunculardan Neymar, Marsilya oyuncusu Alvaro Gonzalez'e vurma nedenini, "Bana ırkçılık yaptı, o yüzden vurdum" diyerek açıklamıştı.

    MARSİLYA: "ALVARO ASLA IRKÇI BİRİ OLMADI"

    Olympique Marsilya'dan yapılan açıklamada, kulübün ırkçılık karşıtlığının sembolü olduğu savunularak, "Alvaro Gonzalez, takım arkadaşlarının da onayladığı üzere, kulübe katıldığından beri günlük davranışlarıyla ırkçı olmadığını göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

    GONZALEZ'E ÖLÜM TEHDİTLERİ

    Açıklamada, Gonzalez'in telefon numarasının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterilerek, İspanyol futbolcunun ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

    Marsilya, Neymar ın ırkçı dediği Gonzalez e sahip çıktı #1

    "GONZALEZ'E DESTEĞİMİZ TAM"

    Neymar ve Gonzalez arasında yaşanan olaya ilişkin yapılacak soruşturmaya her türlü desteğin verileceği kaydedildi.

    PSG'nin Olympique Marsilya ile oynadığı lig maçında Alvaro Gonzalez'e yönelik hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Neymar, Gonzalez'in ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

    Marsilya, Neymar ın ırkçı dediği Gonzalez e sahip çıktı #2

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