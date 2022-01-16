Fransa Ligue 1'in 21. haftasında sahasında Lille'i ağırlayan Marsilya'da taraftarlar maç öncesi Milli futbolcu Cengiz Ünder için özel bir pankart hazırladı.

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında sahasında Marsilya'nın konuğu Lille...

Marsilya'da taraftarlar maç öncesi Milli futbolcu Cengiz Ünder için özel bir pankart hazırladı.

Marsilya'nın Bordeaux deplasmanındaki 44 yıllık galibiyet hasretine attığı gol ile son veren Cengiz Ünder'e, taraftarlar hazırladığı pankart ile teşekkür etti.

Marsilya'dan Cengiz Ünder'e özel koreografi İZLE



"BU TARİHİ ZAFER İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Açılan pankartta Cengiz Ünder'in soyadı ve kalp içerisinde Türk bayrağı yer alırken, "Bu tarihi zafer için tebrikler ve teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

44 YIL SONRA İLK KEZ

Marsilya, Ligue 1'in 20. haftasında Bordeaux'ya konuk olmuş. Stade de Bordeaux'da oynanan maçı Cengiz Ünder'in 37. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Marsilya, rakibini 44 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başarmıştı.