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    Marsilyalı taraftarlar, tesisleri basıp ortalığı ateşe verdi

    Marsilya Kulübü, taraftarların tesislere gerçekleştirdiği saldırının ardından bir kınama mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 11:56
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    Marsilyalı taraftarlar, tesisleri basıp ortalığı ateşe verdi

    Fransa Ligue 1'de oynanması planlanan Marsilya-Rennes karşılaşması, Marsilya antrenman tesislerine gerçekleştirilen saldırı sonrasında ertelendi.

    25 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

    Defans oyuncusu Alvaro Gonzalez atılan cisimler nedeniyle sırtından yaralanırken, saldırı sonrasında 25 taraftar gözaltına alındı.

    Taraftar grupları açtıkları bir pankartta, "Bize kulübümüzü nasıl desteklememiz gerektiğini öğretmeye kalktınız, şimdi biz de size nasıl gideceğinizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

    KINAMA MESAJI YAYINLANDI

    Marsilya kulübü, "Kulübün maruz kaldığı kabul edilemez saldırı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

    Marsilyalı taraftarlar, tesisleri basıp ortalığı ateşe verdi #1

    Marsilyalı taraftarlar, tesisleri basıp ortalığı ateşe verdi #2

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