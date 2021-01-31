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- Marsilyalı taraftarlar, tesisleri basıp ortalığı ateşe verdi
Marsilyalı taraftarlar, tesisleri basıp ortalığı ateşe verdi
Marsilya Kulübü, taraftarların tesislere gerçekleştirdiği saldırının ardından bir kınama mesajı yayınladı.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 11:56
Fransa Ligue 1'de oynanması planlanan Marsilya-Rennes karşılaşması, Marsilya antrenman tesislerine gerçekleştirilen saldırı sonrasında ertelendi.
25 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
Defans oyuncusu Alvaro Gonzalez atılan cisimler nedeniyle sırtından yaralanırken, saldırı sonrasında 25 taraftar gözaltına alındı.
Taraftar grupları açtıkları bir pankartta, "Bize kulübümüzü nasıl desteklememiz gerektiğini öğretmeye kalktınız, şimdi biz de size nasıl gideceğinizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
KINAMA MESAJI YAYINLANDI
Marsilya kulübü, "Kulübün maruz kaldığı kabul edilemez saldırı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.