Marsilyalı taraftarlar, tesisleri basıp ortalığı ateşe verdi

Marsilya Kulübü, taraftarların tesislere gerçekleştirdiği saldırının ardından bir kınama mesajı yayınladı.

Fransa Ligue 1'de oynanması planlanan Marsilya-Rennes karşılaşması, Marsilya antrenman tesislerine gerçekleştirilen saldırı sonrasında ertelendi.

25 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Defans oyuncusu Alvaro Gonzalez atılan cisimler nedeniyle sırtından yaralanırken, saldırı sonrasında 25 taraftar gözaltına alındı.

Taraftar grupları açtıkları bir pankartta, "Bize kulübümüzü nasıl desteklememiz gerektiğini öğretmeye kalktınız, şimdi biz de size nasıl gideceğinizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

KINAMA MESAJI YAYINLANDI

Marsilya kulübü, "Kulübün maruz kaldığı kabul edilemez saldırı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.