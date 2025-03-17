Marsilya'yı deviren Paris St Germain puan farkını 19'a çıkardı

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Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Paris St Germain, Marsilya'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ousmane Dembele, 42. dakikada Nuno Mendes ile 76. dakikada Pol Lirola (KK) attı.

Marsilya'nın tek sayısını 51. dakikada Amine Gouiri kaydetti.

PUAN FARKI 19'A ÇIKTI

Bu sonuçla puanını 68 yaparak en yakın takipçisi olan Marsilya ile puan farkını 19'a çıkaran namağlup lider Paris St Germain, ligdeki bir sonraki maçında Saint-Etienne deplasmanına gidecek.

49 puanda kalan Marsilya ise Reims ile deplasmanda karşılaşacak.