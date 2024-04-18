Massimiliano Allegri'den Kenan Yıldız'a övgü Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, milli futbolcu Kenan Yıldız için, "Harika teknik nitelikleri var." ifadelerini kullandı.

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Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Cagliari ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, basın toplantısında milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti.

Allegri, "Kenan Yıldız'ın harika teknik nitelikleri var. Ona çok iyi bir kariyer diliyorum. Bizimle yaptıklarından memnunum." dedi.

56 yaşındaki teknik adam, ayrıca Kenan Yıldız ve Federico Chiesa'nın aynı bölgede oynadığını söyledi ve iki futbolcu arasından seçim yapacağını kaydetti.

"Umarım iddiayı kazanır"

Öte yandan Allegri, takımın kalecisi Wojciech Szczesny'nin daha önce yaptığı, "Bir arkadaşımla Kenan Yıldız'ın beş yıl içerisinde Ballon d'Or'a aday gösterileceğine dair iddiaya girdim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun gibi bir yetenek görmedim. İddiayı kazanacağıma eminim." açıklamalarının hatırlatılmasının ardından, "Umarım Szczesny iddiayı kazanır." yanıtını verdi.

Bu sezonki performansı

Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre bulan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.