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Mateja Kezman'ın son hali şaşırttı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın son hali taraftarları şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 30.05.2021 - 10:05
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman, ülkesi Sırbistan'da futbol yorumculuğuna başladı.
Dün oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yorumlayan Kezman'ın son halini gören taraftarlar şaşkına döndü.
KEZMAN'IN SON HALİ
Bir hayli yaşlanmış olan Kezman'ın saçlarının döküldüğü de dikkatlerden kaçmadı.
Aynı zamanda bıyık bırakan Kezman, sosyal medyada kullanıcıların oldukça dikkatini çekti.