Matt Doherty Tottenham'da

Daha önce sık sık Arsenal taraftarı olduğundan bahseden Matt Doherty, Topçular'ın ezeli rakibi Tottenham Spurs'e transfer oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, savunma oyuncusu Matt Doherty'yi kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

DOHERTY ARSENAL TWEETLERİNİ SİLDİ

Öte yandan Matt Doherty'nin açıklanma videosu da oldukça ilgi çekti. Daha önce Spurs'ün ezeli rakibi olan Arsenal taraftarı olduğunu açıklayan tecrübeli futbolcu, o tweetleri sildiği bir videoyla duyuruldu.

Transfer videosu dünyanın birçok yerinde binlerce kez paylaşıldı.

Matt Doherty, Arsenal tweetlerini sildi - İZLE



AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

2010 yılından bu yana Wolverhampton'ın kadrosunda yer alan İrlandalı oyuncu, takımıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma başarısını göstermişti.

Wolverhampton'ın yeniden Premier Lig'e çıktığı 2018-19 sezonundan bu yana ligde 74 maçta forma şansı bulan Doherty, 8 kez fileleri havalandırdı.