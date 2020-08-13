Matthijs De Ligt ameliyat oldu

Matthijs De Ligt ameliyat oldu

Juventus'un genç stoperi Matthijs De Ligt, omzundan başarılı bir operasyon geçirdi. Hollandalı oyuncu 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Kasım ayından beri sık sık omzundan problem yaşadığı bilinen De Ligt'in bıçak altına yattığı ve başarılı bir operasyonun ardından yeniden çalışmalara başlayacağı günü beklediği belirtildi.

3 AY YOK

21 yaşındaki savunmacının omuz ameliyatının ardından 3 aylık iyileşme süreci geçireceği ifade ediliyor.

De Ligt geçirdiği ameliyatın ardından kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.