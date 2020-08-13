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    Matthijs De Ligt ameliyat oldu

    Juventus'un genç stoperi Matthijs De Ligt, omzundan başarılı bir operasyon geçirdi. Hollandalı oyuncu 3 ay sahalardan uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 13:28
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    Matthijs De Ligt ameliyat oldu

    Kasım ayından beri sık sık omzundan problem yaşadığı bilinen De Ligt'in bıçak altına yattığı ve başarılı bir operasyonun ardından yeniden çalışmalara başlayacağı günü beklediği belirtildi.

    Matthijs De Ligt ameliyat oldu #1

    3 AY YOK

    21 yaşındaki savunmacının omuz ameliyatının ardından 3 aylık iyileşme süreci geçireceği ifade ediliyor.

    De Ligt geçirdiği ameliyatın ardından kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.

    Matthijs De Ligt ameliyat oldu #2

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