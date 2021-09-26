Mattia Destro elinde su şişesiyle gol attı

Genoa-Hellas Verona maçında Mattia Destro elindeki su şişesini bırakmadan topu ağlara gönderdi.

Serie A'da Genoa, Hellas Verona'yı konuk etti.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona karşılaşmada Giovanni Simeone ve penaltıdan Antonin Barak'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

76. dakikad Domenico Criscito'nun penaltısıyla farkı bire indiren Genoa 80. dakikada ise Mattia Destro ile 2-2'lik eşitliği yakaladı.

ELİNDE SU ŞİŞESİYLE GOL ATTI

Hellas Verona 2-0'dan 2-2'ye gelen maçın şokunu yaşarken ilginç bir gol geldi. İkinci golün sahibi Mattia Destro, 85. dakikada takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak bu golü ilginç kılan, Destro'nun elindeki su şişesiydi. İtalyan golcü elinde taşıdığı su şişesiyle rakiplerini geçerek vuruşunu yaptı ve golü attı.

2-0'lık üstünlükten 3-2 geriye düşen Hellas Verona'da Igor Tudor şok yaşarken 90. dakikada Niko Kalinic'in golüyle skor yeniden dengelendi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Igor Tudor, Verona'nın başında çıktığı üç maçta 5 puan toplarken henüz yenilmedi.