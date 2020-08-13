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    Matuidi, Inter Miami'de

    MLS takımlarından Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran Blaise Matuidi'yi transfer ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 14:28
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    Matuidi, Inter Miami'de

    Juventus'tan ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Blaise Matuidi'nin yeni takımı belli oldu.

    Angola asıllı Fransız futbolcu, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımına transfer oldu.

    RESMEN DUYURULDU

    ABD'li kulüp, transferi sosyal medya hesabından "Şimdi resmileşti. Inter Miami'ye hoş geldin Matuidi" şeklinde duyurdu.

    Matuidi, Inter Miami de #1

    Yıldız futbolcu Torino ekibine 2017 yılında 25 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'den transfer olmuştu. Matuidi, Juventus formasıyla bu sezon 45 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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