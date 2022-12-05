Mauricio Pochettino: Mbappe daha bir çocuk

Mauricio Pochettino'dan Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk mücadelesi veren PSG'den eski öğrencisi Kylian Mbappe hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Pochettino, "Mbappe daha bir çocuk." dedi.

Paris Saint Germain'in eski hocası Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bazen kendinizi yönetmeniz gerekir"

Pochettino yaptığı açıklamada, "23 yaşında ve şimdiden Dünya Kupası'nı kazandı. İnanılmaz bir yetenek ama sorun şu ki bazen kendinizi yönetmeniz gerekir." dedi.

"O daha bir çocuk"

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Dünyadaki en iyi üç, beş oyuncudan birinden bahsediyoruz ve yeterince oldun olmadığından dolayı kendisini yönetmesi kolay değil, o daha bir çocuk." şeklinde konuştu.

"İngiltere her takımı yenebilir"

İngiltere Milli Takımı, Messi ve Mbappe'yi durdurabilir mi? sorusuna başarılı çalıştırıcı, "Elbette bu mümkün. Son oynanan Senegal maçında tüm takım çok iyi performans gösterdi. Galler maçı da çok zor bir maçtı. O maçı da kazanarak bu tür zorlu karşılaşmlarla başa çıkabileceklerini gösterdiler. İngiltere her takımı yenebilir." açıklamasını yaptı.