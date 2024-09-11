Mauricio Pochettino'dan bir ilk ABD Futbol Federasyonu, Mauricio Pochettino'yu yeni teknik direktör olarak duyurdu. Pochettino, milli takım çalıştırma deneyimi yaşamış ilk isim olacak ve ABD futboluna tarihi bir başarı kazandırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

ABD Futbol Federasyonu, Mauricio Pochettino ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Gregg Berhalter'in yerine geçecek olan Pochettino, milli takım çalıştırma deneyimi yaşamış ilk isim olacak.

Son olarak Chelsea'de görev alan Pochettino, ABD Milli Takımı için tarihi bir başarı hedefliyor.

POCHETTINO'NUN KARIYERİ

Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük kariyeri Espanyol ile başladı. Ardından Southampton ve Tottenham'da görev aldı.

Paris Saint-Germain ile Fransa Süper Kupa, Ligue 1 ve Fransa Kupası kazandı. Geçtiğimiz sezon Chelsea'de Premier Lig'e döndü, ancak sezon sonunda ayrıldı.

ABD'NİN BAŞINA GEÇECEK

Pochettino, ABD Milli Takımı'nın başına geçerek ülkenin futbol yolculuğuna katkıda bulunmayı hedefliyor.

ABD futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı olacak bu görev, Pochettino'nun kariyerinde önemli bir adım olarak görülüyor.