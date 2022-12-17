Maurizio Sarri: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim

Lazio'nun deneyimli çalıştırıcısı Maurizio Sarri, Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendiğini açıkladı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Galatasaray ile Lazio özel maçta karşı karşıya gelmişti. Müsabaka Lazio'nun 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Maçta ise Galatasaray'ın tek golünü atan genç isim Barış Alper Yılmaz İtalyan ekibi Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin dikkatini çekti.

Türkiye kampını tamamlayan İtalyan ekibinde Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Hatayspor'u 5-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Etkileyici bir futbolcu"

İtalyan basınından Il Messaggero'nun haberine göre Sarri, "Lazio için Türk oyunculardan kimi almak isterdin?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı çok beğendim. Etkileyici bir futbolcu"





Ligde 1 gol 1 asistle oynadı

Galatasaray'ın hazırlık kampındaki etkili isimlerden olan 22 yaşındaki Barış Alper, bu sezon ligde 1 gol ve 1 asist üretti.