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    Maurizio Sarri: Oyuncularım adam gibi oynamalı

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, ilginç bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 19:00
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    Maurizio Sarri: Oyuncularım adam gibi oynamalı

    İtalya Ligi Serie A takımlarından Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, takım performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "UTANÇ VERİCİ GOLLER YEDİK"

    Futbolcularından daha iyi bir performans beklediğini dile getiren Sarri, "Her ay 20 günde 7 maç yapıyoruz ve oyuncularımız milli takıma gidiyor. Bu iş artık futboldan çıktı, tamamen herkesin para kazanmak için sıkıştırmaya çalıştığı bir gösteri. Oynanan futbol, benim istediğim oyunu yansıtmıyor. Futbolcuların adam gibi oynamasını bekliyorum. Bologna'da adam gibi top oynamadığımız için utanç verici goller yedik." dedi.

    Maurizio Sarri: Oyuncularım adam gibi oynamalı #1

    IMMOBILE...

    Radu ve Immobile ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Radu, yakın zamana kadar iyi hissetmediğini söylüyordu. Kovid'den sonra iyileşmekte zorluk çektiğini söyledi. Ancak son 10 günde onu net bir şekilde iyi gördüm ve kadroya dahil ettim. Immobile birkaç gündür bizimle antrenman yapıyor ve oldukça iyi durumda." ifadelerini kullandı.

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