Mauro Icardi servetini eşi Wanda Nara'ya devretti

28 yaşındaki Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde aldattığı eşi Wanda Nara'nın gönlünü kazanmak için tüm mal varlığını karısının üstüne yaptı.

PSG'nin yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin özel hayatı manşetleri süslemeye devam ediyor. 28 yaşındaki Arjantinli'nin, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devrettiği öğrenildi.

TyC Sports'ta yer alan habere göre; Mauro Icardi, sahip olduğu tüm varlıkların yanı sıra mevcut ve gelecekteki tüm sözleşmelerin haklarını da Wanda Nara'ya devretti.

EŞİNİ ALDATMIŞTI

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin arası önceki günlerde bozulmuş ve yıldız futbolcunun eşini aldattığı ortaya çıkmıştı.

Yaşananların ardından ikilinin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak Icardi ve Wanda Nara barışarak yollarına devam etti.