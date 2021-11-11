Euro
11.3741
0.67%
Dolar
9.9102
0.7%
Altın
592.35
1.02%
Borsa
1.641
1.03%
Bitcoin
644.300
-1.47%
BTXN Coin
21.24
-8.48%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Mauro Icardi servetini eşi Wanda Nara'ya devretti

    Mauro Icardi servetini eşi Wanda Nara'ya devretti

    28 yaşındaki Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde aldattığı eşi Wanda Nara'nın gönlünü kazanmak için tüm mal varlığını karısının üstüne yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 16:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    PSG'nin yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin özel hayatı manşetleri süslemeye devam ediyor. 28 yaşındaki Arjantinli'nin, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devrettiği öğrenildi.

    TyC Sports'ta yer alan habere göre; Mauro Icardi, sahip olduğu tüm varlıkların yanı sıra mevcut ve gelecekteki tüm sözleşmelerin haklarını da Wanda Nara'ya devretti.

    Mauro Icardi servetini eşi Wanda Nara ya devretti #1

    EŞİNİ ALDATMIŞTI

    Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin arası önceki günlerde bozulmuş ve yıldız futbolcunun eşini aldattığı ortaya çıkmıştı.

    Yaşananların ardından ikilinin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak Icardi ve Wanda Nara barışarak yollarına devam etti.

    Mauro Icardi servetini eşi Wanda Nara ya devretti #2

    Mauro Icardi servetini eşi Wanda Nara ya devretti #3

    Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldattı - HABERİ

    Mauro Icardi servetini eşi Wanda Nara ya devretti #4

    Mauro Icardi, Wanda Nara'yı yine aldattı - HABERİ

    Mauro Icardi servetini eşi Wanda Nara ya devretti #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir