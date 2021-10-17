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    Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldattı

    Her yaptığıyla gündem olan Mauro Icardi, en yakın arkadaşı Maxi Lopez'in eşiyle aşk yaşayıp evlenmişti. Yıldız oyuncunun Wanda Nara'yı aldattığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 10:36
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    Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldattı

    Her yaptıkları gündem olan PSG'nin yıldız futbolcusu Icardi ile Wanda Nara çifti ayrılmanın eşiğinde. Nara'nın Instagram'dan Arjantinli futbolcuyu takipten çıkardıktan sonra yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

    "AİLENİ MAHVETTİN"

    Wanda Nara yaptığı paylaşımda, "Bir o... için aileni mahvettin." ifadelerini kullandı.

    Nara daha önce Icardi'nin eski takım arkadaşı ve en yakın dostu Maxi Lopez ile evliydi.

    Yıldız futbolcu için Lopez'den ayrılan Nara'nın yakın zamanda Icardi'yle olan evliliğini de bitirmesi bekleniyor.

    Öte yandan Wanda Nara, Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapıyordu.

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    Mauro Icardi, Wanda Nara yı aldattı #3

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    Mauro Icardi, Wanda Nara yı aldattı #6

    Mauro Icardi, Wanda Nara yı aldattı #7

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