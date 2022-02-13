Max Kruse, Almanya'da tarihe geçti

Almanya Ligi'nde Wolfsburg, deplasmanda Frankfurt'u 2-0 yendi. Konuk ekibi penaltıdan öne geçiren Max Kruse, tarihe geçti.

Almanya'da 22. hafta maçında Wolfsburg, Avrupa kupaları mücadelesi veren Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 2-0 yendi. Konuk ekibin gollerini 28. dakikada Max Kruse penaltıdan ve 90+3'te Lukebakio kaydetti.

Wolfsburg'u penaltı golüyle 1-0 öne geçiren Max Kruse, A Milli Futbol Takımımız Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un ardından, Bundesliga tarihinde dört farklı takımla en az bir penaltı golü atan ikinci futbolcu oldu.



Üst üste ikinci maçını kazanan Wolfsburg puanını 27'ye çıkardı. Frankfurt ise son 5 maçta üçüncü kez sahadan yenik ayrıldı ve 31 puanda kaldı.

GÜNÜN SONUÇLARI

Almanya'da günün sonuçlanan maçlarında alınan sonuçlar şöyle: