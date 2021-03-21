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    Max Kruse Bundesliga'da şov yapıyor: 10 gol 5 asist

    Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Union Berlin'e imza atan Max Kruse, Frankfurt maçında ligdeki 10. golünü kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2021 - 12:31
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    Max Kruse Bundesliga'da şov yapıyor: 10 gol 5 asist

    Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında sahasında Union Berlin'i 5-2 mağlup etti.

    Sahadan mağlup ayrılan konuk ekibin iki golü de, Fenerbahçe'den ayrılarak Almanya'ya geri dönen Max Kruse'den geldi.

    10 GOL 5 ASİST

    Union Berlin formasıyla ligdeki 14. maçına Frankfurt karşısında çıkan 33 yaşındaki orta saha, attığı gollerle toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

    Kruse ayrıca şu ana kadar 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

    Max Kruse Bundesliga da şov yapıyor: 10 gol 5 asist #1

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