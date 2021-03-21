Max Kruse Bundesliga'da şov yapıyor: 10 gol 5 asist

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Union Berlin'e imza atan Max Kruse, Frankfurt maçında ligdeki 10. golünü kaydetti.

Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında sahasında Union Berlin'i 5-2 mağlup etti.

Sahadan mağlup ayrılan konuk ekibin iki golü de, Fenerbahçe'den ayrılarak Almanya'ya geri dönen Max Kruse'den geldi.

10 GOL 5 ASİST

Union Berlin formasıyla ligdeki 14. maçına Frankfurt karşısında çıkan 33 yaşındaki orta saha, attığı gollerle toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

Kruse ayrıca şu ana kadar 5 de asist yapma başarısı gösterdi.