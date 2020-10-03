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    Max Kruse ilk golünü attı Union Berlin kazandı

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Union Berlin'in Mainz'ı 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü attı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 10:50
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    Max Kruse ilk golünü attı Union Berlin kazandı

    Bundesliga'nın 3. hafta maçında Union Berlin ile Mainz karşı karşıya geldi.

    PERDEYİ KRUSE AÇTI

    Karşılaşmanın ilk golü, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse'den geldi. Alman yıldız, 13. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

    Tecrübeli futbolcu, Berlin ekibiyle ilk golünü kaydetmiş oldu. İkinci yarıda üst üste goller bulan Union Berlin, Mainz'i 4-0 mağlup etti.

    Max Kruse ilk golünü attı Union Berlin kazandı #1

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