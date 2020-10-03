- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Max Kruse ilk golünü attı Union Berlin kazandı
Max Kruse ilk golünü attı Union Berlin kazandı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Union Berlin'in Mainz'ı 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü attı.
- Haber Merkezi
- 03.10.2020 - 10:50
Bundesliga'nın 3. hafta maçında Union Berlin ile Mainz karşı karşıya geldi.
PERDEYİ KRUSE AÇTI
Karşılaşmanın ilk golü, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse'den geldi. Alman yıldız, 13. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.
Tecrübeli futbolcu, Berlin ekibiyle ilk golünü kaydetmiş oldu. İkinci yarıda üst üste goller bulan Union Berlin, Mainz'i 4-0 mağlup etti.