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    Max Kruse, Mainz maçında hat-trick yaptı

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Mainz ile oynanılan maçta attığı 3 golle yıldızlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 09:06
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    Max Kruse, Mainz maçında hat-trick yaptı

    Bundesliga'da günün tek maçında Wolfsburg, Mainz'ı 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 3 gol atan Max Kruse oldu.

    Sezonun ilk yarısını Union Berlin'de geçiren Max Kruse, devre arasında Wolfsburg'a transfer olmuştu.

    34 yaşındaki tecrübeli yıldız, bu akşam attığı 3 golle Bundesliga'da 11 gol, 4 asiste ulaştı.

    Fenerbahçe, tazminat ödemişti

    2019 yazında Fenerbahçe 'ye büyük umutlarla transfer olan Max Kruse, Sarı-Lacivertli ekipten pandemi dönemindeki alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle ayrılmıştı.

    Fenerbahçe, Alman oyuncu ile FIFA'lık olmuştu ve tazminat ödemek zorunda kalmıştı.


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