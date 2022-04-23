Max Kruse, Mainz maçında hat-trick yaptı

Max Kruse, Mainz maçında hat-trick yaptı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Mainz ile oynanılan maçta attığı 3 golle yıldızlaştı.

Bundesliga'da günün tek maçında Wolfsburg, Mainz'ı 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 3 gol atan Max Kruse oldu.

Sezonun ilk yarısını Union Berlin'de geçiren Max Kruse, devre arasında Wolfsburg'a transfer olmuştu.

34 yaşındaki tecrübeli yıldız, bu akşam attığı 3 golle Bundesliga'da 11 gol, 4 asiste ulaştı.

Fenerbahçe, tazminat ödemişti

2019 yazında Fenerbahçe 'ye büyük umutlarla transfer olan Max Kruse, Sarı-Lacivertli ekipten pandemi dönemindeki alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Alman oyuncu ile FIFA'lık olmuştu ve tazminat ödemek zorunda kalmıştı.