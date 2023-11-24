Max Kruse, Paderborn'dan ayrıldı Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Paderborn, tecrübeli futbolcusu Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

2019-2020 sezonunun başında bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan ve 1 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen Max Kruse'ye kötü bir haber geldi.

Bundesliga 2'de mücadele eden Paderborn, 35 yaşındaki futbolcusu Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı biçimde feshedildiğini duyurdu.

"Ona gelecek için en iyisini diliyoruz"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iki tarafın da anlaşmalı şekilde yolları ayırma kararı aldığı ifade edildi.

Alman ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Her iki taraf da sportif gelişimi farklı hayal ediyordu. Max çok iyi bir yoldaydı ancak sakatlık nedeniyle yavaşladı. Mevcut durum bizim ve oyuncu için tatmin edici olmadığından dolayı yollarımız ayrılmıştır. Max, Paderborn'da örnek bir davranış sergiledi. Ona gelecek için en iyisini diliyoruz.

"Gelecek herkes için iyi olsun"

Kruse ayrılık sonrasında ise şu ifadeleri kullandı:

Takıma ve kulübe hedeflerine ulaşma yolunda başarılar diliyorum. Gelecek herkes için iyi olsun.

Fenerbahçe'de 23 maça çıktı

Sezon başında transfer olduğu Paderborn'un forması ile 5 maça çıkan Alman futbolcu, 1 asistlik performans sergilemişti.

Kruse, Fenerbahçe kariyerinde ise 23 karşılaşmada forma giydi. Alman isim, bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.