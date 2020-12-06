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    Max Kruse sakatlandı

    Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra gittiği Union Berlin'de mükemmel bir performans gösteren Max Kruse sakatlığı nedeniyle 2020 yılını kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 13:12
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    Max Kruse sakatlandı

    Bundesliga'da Hertha Berlin ile Union Berlin arasında oynanan müsabakada Max Kruse sakatlandı.

    SAĞ DİZİNDEN SAKATLANDI

    Union Berlin'in 3-1 mağlup olduğu maçta Max Kruse sakatlandı. Alman basını Kruse'nin durumunun ciddi olabileceğini yazarken, son kontrollerin aradından netlik kazanacak.

    Sağ dizinden sakatlanan ve durumu ciddi olarak gözlemlenen Max Kruse hafta sonu detaylı kontrollerden geçecek.

    Hertha Berlin'in sahadan 3-1 galip ayrıldığı maçta Piatek 2, Pekarik 1 gol attı.

    Max Kruse sakatlandı #1

    6 GOL 5 ASİST

    Max Kruse bu sezon Union Berlin formasıyla ligde 10 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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