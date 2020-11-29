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Max Kruse yine gol attı

Max Kruse yine gol attı

Max Kruse, Union Berlin ile Frankfurt arasında oynanan maçta takımının 3. golünü kaydetti. Alman futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol atıp 5 kez de asist yaptı.