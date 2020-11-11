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    Max Kruse'ye tehdit mektubu

    Union Berlin'de forma giyen Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 16:43
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 17:11
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    Max Kruse'ye tehdit mektubu

    Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek FIFA'lık olan, ardından da Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, kendisine gelen nefret dolu mektubu paylaştı.

    Kumar oynaması ve gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla nargile içmesi nedeniyle eleştirilen mektupta Kruse'ye, "Max Kruse, seni beyinsiz adam, defol git bu kulüpten! Union'da senin gibi aptal bir futbolcu hiç olmadı. Seni statta kovalamadan önce kendi isteğinle ayrıl buradan!'' sözleri yer aldı.

    Max Kruse ye tehdit mektubu #1

    "YÜZÜME KARŞI SÖYLE"

    Kruse ise kendisine gelen bu mektuba, "Bunu yanıma gelip yüzüme karşı söyleyebilirdi. Bu taraftara iyi günler dileklerimi iletiyorum.'' diyerek yanıt verdi.

    Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkan Kruse, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

    Max Kruse ye tehdit mektubu #2

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