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    Mbappe gözünü Thierry Henry'nin rekoruna dikti

    Kylian Mbappe, Thierry Henry'nin Fransa Milli Takım formasıyla attığı 51 gol rekorunu geçerek ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 15:31
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    Mbappe gözünü Thierry Henry'nin rekoruna dikti

    Fransa Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcüleri listesinin başında 51 gol ile Thierry Henry bulunuyor.

    Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Güney Afrika maçı sonrası basına verdiği demeçte Henry'nin gol rekorunu egale etmek istediğini söyledi.

    "KİMSE HENRY'NİN YAPTIĞINI YAPAMADI"

    Maç sonunda Fransız kanalı TF1'e konuşan Mbappe, Thierry Henry'nin rekorunun kendisi için bir hedef olduğunu itiraf ederek, "Tabii ki bu bir hedef, ister Fransız takımında ister kulüp futbolunda olsun, her zaman her şeyde ilk olmak istedim. Hala uzun bir yolum olduğunu biliyorum. Kimse Thierry Henry'nin yaptığını yapamadı. Sanırım oraya insanların düşündüğünden çok daha hızlı ulaşabilirim." ifadelerini kullandı.

    Mbappe gözünü Thierry Henry nin rekoruna dikti #1

    SON 5 MAÇTA 9 GOL ATTI

    Fransa'nın Güney Afrika'yı 5-0 mağlup ettiği maçta iki gol atan Mbappe, Fransız ekibiyle çıktığı son beş maçta dokuz gol attı.

    Genç yıldız milli takım kariyerinde 53 maçta toplam 24 gole ulaştı. Arsenal efsanesi Thierry Henry ise Fransa Milli Takımı ile çıktığı 123 maçta 51 gole ulaşmıştı.


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