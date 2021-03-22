Mbappe henüz 22 yaşında 100 gole ulaştı

PSG'nin Fransız golcüsü Mbappe, Ligue 1'deki 100. golüne ulaştı. Yıldız futbolcu bu gollerin 16'sını Monaco'da, 84'ünü ise PSG'de attı.

Fransa Ligue 1'de Lyon ile PSG karşı karşıya geldi.

Rakibini deplasmanda 4-2 mağlup eden Fransız devinde Mbappe, attığı 2 golle yıldızlaştı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Paris ekibinin diğer iki golünü ise Di Maria ve Pereira kaydetti. Başkent ekibi, bu skorun ardından puanını 63 yaparak aynı puandaki Lille'i geçerek liderliğe yükselmiş oldu.

22 YAŞINDA 100 GOLE ULAŞTI

Lyon'a 2 gol birden atan 22 yaşındaki Kylian Mbappe ise, Ligue 1'deki 100. golünü atmış oldu. Mbappe, bu 100 golün 16'sını Monaco'da, 84'ünü ise PSG'de attı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona filelerini penaltıdan havalandıran Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin rekorunu da elinden almıştı.

Fransız yıldız, 22 yıl 80 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinin 25 gole en erken ulaşan futbolcusu olarak tarihe geçti. Messi bu rekoru kırdığında 22 yaş 286 günlüktü.