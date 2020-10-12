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- Mbappe idolü Ronaldo'yla karşı karşıya geldi
Mbappe idolü Ronaldo'yla karşı karşıya geldi
Uluslar Ligi maçında Fransa ile Portekiz 0-0 berabere kaldı. Küçükken duvarlara posterlerini astığı Ronaldo'ya karşı rakip olan Mbappe, maçın ardından bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 12.10.2020 - 10:43
- Güncelleme : 12.10.2020 - 10:43
UEFA Uluslar Ligi A grubunda Fransa ile Portekiz karşı karşıya geldi.
Mücadele başladığı gibi 0-0 sona ererken, her fırsatta idolünün Ronaldo olduğunu söyleyen PSG'li Mbappe, maç öncesi Portekizli yıldızla bir süre sohbet etti.
İDOLÜM DEDİ
Küçükken duvarlara Ronaldo'nun posterlerini asan Fransız futbolcu, karşılaşmanın ardından resmi Twitter hesabından 'idol' notuyla çekilen fotoğrafları yaptı.