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Mbappe idolü Ronaldo'yla karşı karşıya geldi

Mbappe idolü Ronaldo'yla karşı karşıya geldi

Uluslar Ligi maçında Fransa ile Portekiz 0-0 berabere kaldı. Küçükken duvarlara posterlerini astığı Ronaldo'ya karşı rakip olan Mbappe, maçın ardından bir paylaşım yaptı.