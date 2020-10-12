Dolar
7.8942
0.4811%
Euro
9.3241
0.3249%
Altın
1923.26
-0.359%
Borsa
1176.42
0.9196%
G. Altın
487.874
0.044%
Bitcoin
89703.81
3.1144%
EXEN Coin
12.88
-0.93%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Mbappe idolü Ronaldo'yla karşı karşıya geldi

    Uluslar Ligi maçında Fransa ile Portekiz 0-0 berabere kaldı. Küçükken duvarlara posterlerini astığı Ronaldo'ya karşı rakip olan Mbappe, maçın ardından bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 10:43
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 10:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mbappe idolü Ronaldo'yla karşı karşıya geldi

    UEFA Uluslar Ligi A grubunda Fransa ile Portekiz karşı karşıya geldi.

    Mücadele başladığı gibi 0-0 sona ererken, her fırsatta idolünün Ronaldo olduğunu söyleyen PSG'li Mbappe, maç öncesi Portekizli yıldızla bir süre sohbet etti.

    Mbappe idolü Ronaldo yla karşı karşıya geldi #1

    İDOLÜM DEDİ

    Küçükken duvarlara Ronaldo'nun posterlerini asan Fransız futbolcu, karşılaşmanın ardından resmi Twitter hesabından 'idol' notuyla çekilen fotoğrafları yaptı.

    Mbappe idolü Ronaldo yla karşı karşıya geldi #2

    Mbappe idolü Ronaldo yla karşı karşıya geldi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir