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    Mbappe, Neymar'dan sonra Messi'ye de kafayı taktı

    Mbappe, Neymar'dan sonra Messi'ye de kafayı taktı

    Kylian Mbappe'nin son zamanlardaki kaprisleri PSG yönetimini ve futbolcuları bezdirdi. Fransız golcü Neymar'ın ardından Lionel Messi'nin ve Arjantinli oyuncuların takımdan gitmesini istiyor.
    • 19.08.2022 - 12:42
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    Geçen hafta sonu Paris Saint-Germain forveti Kylian Mbappe ve Neymar arasındaki penaltı anlaşmazlığı, uzun süredir devam eden bir soruna adeta ışık tuttu.

    Genç golcünün, Brezilyalı oyuncunun takımdan gönderilmesini istediği açık bir şekilde Fransız basınında yer alırken; Messi ve Ramos'un da Neymar'ın tarafında yer almasıyla durum gitgide karmaşıklaşmaya başladı.

    Mbappe, Neymar dan sonra Messi ye de kafayı taktı #1

    Mbappe, Neymar ve Messi'yi istemiyor

    Mbappe'nin sözleşme uzatmayı kabul etmesinin ardından ayrıcalıklar istemesi Neymar ve Messi gibi süperstarlarla sorun yaşamasına neden oluyor.

    Fransız oyuncunun Neymar'ın ardından Lionel Messi ve arkadaşlarının da takımdan gönderilmesini istediği belirtildi. PSG'deki gerilimin her geçen gün arttığı öğrenilirken, Mbappe saha ortasında Messi'ye omuz atarak futbolseverleri kızdırmıştı.

    Mbappe, Neymar dan sonra Messi ye de kafayı taktı #2

    Mbappe, Neymar dan sonra Messi ye de kafayı taktı #3

    Mbappe, Neymar dan sonra Messi ye de kafayı taktı #4

    Rooney: Mbappe, Messi'nin 23 yaşındayken yaptıklarını hatırlamalı

    MLS’te DC United’ı çalıştıran İngiliz efsane, “23 yaşında bir oyuncu Messi’yi fazla zorluyor. Hayatımda daha büyük bir ego görmedim. Biri Mbappe’ye, Messi’nin 23 yaşındayken 4 tane Ballon d’Or kazandığını hatırlatmalı” ifadelerini kullandı.

    Neymar ve Messi’nin kendisine pas atmamasına kızan Mbappe, iki takım arkadaşına saha içinde el kol hareketi yaparak tepki göstermişti.

    Mbappe, Neymar dan sonra Messi ye de kafayı taktı #5

    Mbappe, Neymar dan sonra Messi ye de kafayı taktı #6

    Mbappe, Neymar dan sonra Messi ye de kafayı taktı #7


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