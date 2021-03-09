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    Mbappe, Neymar'la aynı maaşı almak istiyor

    PSG'nin sözleşme uzatmak istediği Fransız yıldız Mbappe, kulüpten yıllık 35 milyon euro talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 12:03
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    Mbappe, Neymar'la aynı maaşı almak istiyor

    L'Equipe gazetesi, PSG'nin 30 Haziran 2022'de bitecek sözleşmesini yenilemek istediği Mbappe ile yaptığı görüşmelerin detaylarını yazdı.

    22 yaşındaki yıldızın, PSG yetkililerine Neymar'ın yıllık maaşını göstererek, aynısını istediğini aktardı.

    REAL MADRİD'E DE GİDEBİLİR

    Yılda 35 milyon euro net maaş alan Neymar'la aynı parayı almak istediğini belirten Fransız futbolcu, başka türlü imza atmayacağını vurguladı.

    Haberin detayında ayrıca Mbappe'nin geleceği için iki seçenek olduğu kaydedildi. Ya Real Madrid'e gideceği ya da PSG'de iyi bir sözleşmeyle devam edeceği ifade edildi.

    Mbappe, Neymar la aynı maaşı almak istiyor #1

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