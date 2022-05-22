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    Mbappe PSG’de kaldı

    Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, takımı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
    • 22.05.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 10:00
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    Mbappe PSG’de kaldı

    Fransa Lig 1'in şampiyonu Paris Saint Germain, ligi 86 puanla şampiyon olarak tamamlarken yeni sezon çalışmalarına da başladı.

    Fransız ekibi, takımdaki oyunculardan biriyle sözleşme yenileyerek işe koyuldu.

    Mbappe 2025 yılına kadar PSG'de

    Paris Saint Germain, günlerdir manşetleri dolduran ve adı Real Madrid gibi birçok dünya deviyle anılan takımın genç yıldızı Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu ve açıklamalarda bulundu.

    PSG'nin açıklamasında "Bizim hikayemiz burada başladı! Burası Paris" ifadeleri yer aldı.

    Mbappe PSG’de kaldı #1

    Dudak uçuklatan rakam kazanacak

    2025 yılına kadar imza atan Mbappe, Fransız ekibinden senelik 100 milyon euro kazanacak. Ayrıca Fransız yıldıza 300 milyon euro’luk da bir imza ücreti ödenecek.

    Mbappe PSG’de kaldı #2

    İspanyol basını isyan etti

    Diğer yandan sözleşmesi bitecek oyuncunun yeniden PSG'ye imza atması İspanyol basınında da yankı uyandırdı.

    Baskı sonrası imza attı

    İspanyol Marca, Fransız yıldıza Katar ve Fransa devlet görevlileri tarafından PSG'de kalması yönünde baskı yapıldığını iddia etti.

    "PSG bu anlaşmayı nasıl yapmıştır?"

    La Liga yönetimi, PSG'yi Mbappe'ye yeni sözleşmede verdiği maddi olanaklar sebebiyle UEFA'ya şikayet etti. Yapılan açıklamada "Geçen sezon 220 milyon eurodan fazla zararda olan, sponsorluk gelirleri sayesinde kar açıklasa da son yıllarda 700 milyon euroyu aşan zararı bulunan PSG bu anlaşmayı nasıl yapmıştır? Avrupa futbol ekosistemini korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için PSG'yi UEFA'ya ve gerekli mali kurumlara şikayet etmiş bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Mbappe PSG’de kaldı #3


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