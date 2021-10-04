Mbappe: PSG'den ayrılmak istediğimi söylemiştim

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'e olan transferi yılan hikayesine dönen Kylian Mbappe, RMC'y verdiği röportajda bazı itiraflarda bulundu.

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile yaz aylarında ciddi şekilde ilgilenen Real Madrid, üç kez resmi teklif yapmasına rağmen transferi tamamlayamamıştı.

Konuyla ilgili bazı itiraflarda bulunan Mbappe, "Temmuz ayının sonunda PSG'den ayrılmak istediğimi kulübe bildirdim. PSG bana çok şey kattı, burada 4 güzel yıl geçirdim ancak kulübe para kazandırmak için ayrılmak istedim.

"BENİ BIRAKMAK İSTEMİYORSANIZ TAKIMDA KALIRIM"

Kulübün benim yerimi doldurabileceği kadar erken bir zamanda ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak, 'Beni bırakmak istemiyorsanız da takımda kalırım' dedim.” ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin sözleşmesinin sezon sonunda sona erdiği ve yenileme belirtisi olmadığı göz önüne alındığında 22 yaşındaki oyuncu, ocak ayından itibaren istediği kulüple görüşmelere başlayabilecek.