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    Mbappe, Tuchel için veda mesajı yayınladı

    Mbappe, PSG yönetimi tarafından görevine son verilen Thomas Tuchel ile ilgili bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız, "Kulübün tarihinde güzel bir sayfa yazdınız. Teşekkürler" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 12:02
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 12:43
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    Mbappe, Tuchel için veda mesajı yayınladı

    Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdiği iddialarının ardından, yıldız futbolcu Kylian Mbappe bir veda mesajı paylaştı.

    "TEŞEKKÜRLER"

    Mbappe, Tuchel ile çekilen bir fotoğrafını koyarak "Maalesef bu futbolun kanunu ancak buraya gelişinizi kimse unutmayacak. Kulübün tarihinde güzel bir sayfa yazdınız. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

    Konuyla ilgili kulüpten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Mbappe, Tuchel için veda mesajı yayınladı #1

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