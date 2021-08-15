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    Mbappe'ye büyük tepki

    Paris Saint-Germain'in Strasbourg ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlar tarafından ıslıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 14:49
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    Mbappe'ye büyük tepki

    Ligue 1'in 2. haftasında sahasında Strasbourg'u ağırlayacak Paris Saint-Germain'de taraftarlar Kylian Mbappe'ye tepki gösterdi.

    Messi'nin transfer edilmesinin ardından L'equipe Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği haberini yayınlamıştı. Bunun üzerine lig maçı öncesinde taraftarlar Fransız oyuncuya büyük tepki gösterdi.

    Mbappe ye büyük tepki #1

    ISLIKLANDI

    Oyuncuların anons edildiği anda tezahüratlarda bulunan futbolseverler, Mbappe'nin adı söylenince ıslıkladı ve yuhaladı.

    Transfer döneminde kadrosuna Hakimi, Wijnaldum, Donnaruma, Sergio Ramos ve Messi'yi kadrosuna katan PSG'nin yeni oyuncuları ilk kez Parc de Princes'de boy gösterdi.

    Taraftarlar Messi'ye yoğun ilgi gösterdi.

    Mbappe ye büyük tepki #2

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