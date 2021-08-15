Mbappe'ye büyük tepki

Paris Saint-Germain'in Strasbourg ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Ligue 1'in 2. haftasında sahasında Strasbourg'u ağırlayacak Paris Saint-Germain'de taraftarlar Kylian Mbappe'ye tepki gösterdi.

Messi'nin transfer edilmesinin ardından L'equipe Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği haberini yayınlamıştı. Bunun üzerine lig maçı öncesinde taraftarlar Fransız oyuncuya büyük tepki gösterdi.

ISLIKLANDI

Oyuncuların anons edildiği anda tezahüratlarda bulunan futbolseverler, Mbappe'nin adı söylenince ıslıkladı ve yuhaladı.

Transfer döneminde kadrosuna Hakimi, Wijnaldum, Donnaruma, Sergio Ramos ve Messi'yi kadrosuna katan PSG'nin yeni oyuncuları ilk kez Parc de Princes'de boy gösterdi.

Taraftarlar Messi'ye yoğun ilgi gösterdi.