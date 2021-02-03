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- Mbaye Diagne ikinci maçında da asist yaptı
Mbaye Diagne ikinci maçında da asist yaptı
Fulham maçında asist yapan Mbaye Diagne, Sheffield United'a 2-1 yenildikleri karşılaşmada da atılan tek golün pasını verdi.
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 08:45
- Güncelleme : 03.02.2021 - 08:58
Galatasaray'ın West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli golcü Diagne, Premier Lig'e çabuk alıştı.
Ligin 21. haftasındaki Fulham maçında bir asist yapan Diagne, 22. haftada oynanan Sheffield United maçında da verdiği gol pasıyla takımına katkıda bulundu.
YAPTIĞI ASİST YETMEDİ
Matt Phillips'in 41. dakikada attığı golle Sheffield karşısında 1-0 öne geçen West Bromwich Albion'da asisti yapan isim Mbaye Diagne oldu.
Karşılaşmayı Sheffield United 2-1 kazandı.