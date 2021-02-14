Mbaye Diagne ilk golünü attı

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, Premier Lig'deki ilk golünü Manchester United'a karşı attı.

Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Manchester United karşı karşıya gelirken WBA'nın Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne, karşılaşmaya damgasını vurdu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Diagne, henüz 2. dakikada attığı golle takımını Manchester United karşısında öne geçirdi. Mbaye Diagne, attığı bu golle Premier Lig'deki ilk golünü buldu.

Daha önceden 2 asisti bulunan golcü futbolcu, İngiltere kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Öte yandan Diagne'nin golüne Bruno Fernandes 44. dakikada karşılık verirken mücadele de 1-1'lik beraberlikle sona erdi.