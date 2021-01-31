Mbaye Diagne ilk maçında asist yaptı

Galatasaray'ın West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbape Diagne, Fulham ile oynadıkları maçta takım arkadaşı Pereira'ya gol pası verdi.

Premier Lig'in 21. haftasında West Bromwich ile Fulham takımları karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın İngiliz ekibine kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, ilk maçında asist yapmayı başardı.

SONRADAN OYUNA GİRDİ

Fulham, 10. dakikada Reid ile öne geçerken West Bromwich, 47. dakikada skora denge getirdi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Mbaye Diagne'nin attığı pası gole çeviren Pereira, West Bromwich'i öne geçirdi.

Fulham'da Cavaliero ise 77. dakikada durumu 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Diagne'nin ilk maçında skora katkı vermesi, sosyal medya da çok konuşuldu.