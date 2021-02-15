Mbaye Diagne, İngiltere'de manşetlerde

İlk golünü Manchester United'a karşı atan Mbaye Diagne, gündemden düşmüyor. İngiliz basını, Senegalli golcünün ManU'nun şampiyonluk umudunu söndürdüğünü yazdı.

West Bromwich, Premier Lig'in 24. haftasında sahasında Manchester United'ı konuk etti.

1-1 sona eren maçta attığı kafa golüyle ManU'nun şampiyonluk yarışında yara almasını sağlayan Mbaye Diagne, İngiltere'de manşetleri süsledi.

"ŞAMPİYONLUK UMUTLARI SÖNDÜ"

Evening Express’te, “Manchester United’ın şampiyonluk umutları söndü. Diagne yeni takımındaki ilk golünü maçın hemen başında attı ve karşılaşmaya rüya gibi başlamalarını sağladı. İlerleyen dakikalarda başka gollere de çok yaklaştı.” satırlarına yer verildi.

DAILY MAIL EN YÜKSEK NOTU DIAGNE'YE VERDİ

Daily Mail gazetesinde, “West Bromwich’in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı forveti Mbaye Diagne, yeni takımında mükemmel bir başlangıç yaptı. Manchester’a 90 saniye içinde kafa golünü attı.” diye yazıldı. Gazete, 8 puan verdiği WBA’nın kalecisinin ardından en yüksek notu 7 ile Diagne’ye verdi.

"RAKİBİNİ EKARTE EDEREK MÜTHİŞ BİR KAFA GOLÜ ATTI"

Birmingham Mail, maç için tuttuğu notlarda 8 puan verdiği Mbaye Diagne’nin takımı adına en iyilerden olduğunu belirterek “Lindelof’u havada ekarte edip De Gea’yı avladığı kafa vuruşu ne sağlam bir kafa vuruşuydu ama” yorumunu yaptı. Manchester United’in resmi internet sitesindeki maç raporuna o anlar, ”West Bromwich’in Diagne’nin ikinci dakikadaki kafa vuruşuyla öne geçmesi şok etkisi yarattı.” şeklinde yansırken, West Bromwich’in internet sitesinde “Diagne rakibi ekarte ederek müthiş bir kafa golü attı.” ifadelerine yer verildi.

"SÜPER BİR GOL ATTI"

West Bromwich Albion Teknik Direktörü Sam Allardyce ise karşılaşmanın ardından 29 yaşındaki forveti öve öve bitiremedi, Diagne’nin uçarak yaptığı kafa vuruşunu ‘Süper bir gol’ olarak tanımlayan Allardyce, şunları söyledi: “Diagne Manchester United karşısında hat trick yapabilirdi. Süper bir gol attı ama daha kolay golleri de kaçırdı. Hat trick yapmak kendisi için gerçekten müthiş bir şey olurdu. Ceza sahasında skor tabelasını değiştirebilecek bir golcümüz var."