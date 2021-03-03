Mbaye Diagne: Premier Lig'e adapte oldum

Galatasaray'ın West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, "Her takıma gol atabileceğimi göstermek istiyorum" dedi.

Kısa sürede West Bromwich Albion'a alışan Diagne, kulübün resmi internet sitesine konuştu.

Galatasaray'da daha golcü özelliği olduğunu belirten Senegalli oyuncu, takım arkadaşlarıyla yüzde 100 uyumu yakalamaya çalıştığını belirtti.

Diagne ayrıca kendisini Premier Lig'e adapte etmiş hissettiğini belirterek daha fazla gol atmak için çabaladığını söyledi.

Diagne'nin açıklamaları şöyle:

"HER TAKIMA GOL ATABİLECEĞİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

"Artık kendimi Premier Lig'e adapte olmuş hissediyorum. Burada maçların zor olması hoşuma gidiyor. Ben maç kazanmak ve gol atmak için savaşmayı severim. Her takıma gol atabileceğimi göstermek istiyorum."

"GALATASARAY'DAYKEN DAHA ÇOK GOL ATIYORDUM"

"Galatasaray'dayken daha çok gol atıyordum ama bunun nedeni Türkiye Ligi'ni Premier Lig'den daha fazla bilmem. Takım arkadaşlarımı yeni tanıyorum ve hala %100 değiliz. Daha fazla gol atmak için çok çaba harcıyorum."