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    Mbaye Diagne saç rengini değiştirdi

    Mbaye Diagne saç rengini değiştirdi

    Galatasaray'dan Premier Lig'e kiralık olarak giden Mbaye Diagne yeni saç stiliyle sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 20:10
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    Premier Lig takımlarından West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne performansıyla Ada basınından ve futbolseverlerden tam not alırken saç stilini de değiştirmeyi ihmal etmedi.

    SAÇINI MAVİYE BOYADI

    Türkiye'deki dönemlerinde sürekli değiştirdiği saç tarzıyla gündem olan Diagne, İngiltere'de de saçını maviye boyayarak dikkat çekti.

    Senegalli golcünün yeni saç stili takipçilerinin beğenisini kazandı.

    Mbaye Diagne saç rengini değiştirdi #1

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