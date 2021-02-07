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    Mbaye Diagne'den Fenerbahçe'ye kahveli gönderme

    Mbaye Diagne'den Fenerbahçe'ye kahveli gönderme

    Galatasaray'ın West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe galibiyeti sonrasında Instagram hesabından kahve emojisi paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 14:52
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    Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray cephesinde karşılaşma sonrası imalı paylaşımlar yapıldı.

    KAHVELİ GÖNDERME

    Sarı-kırmızılıların devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne sosyal medya hesabından kahve ve gülücük emojisi paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

    Fenerbahçe ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci için ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelmiş, milli futbolcu sarı-lacivertli kulübe imza atmıştı.

    Mbaye Diagne den Fenerbahçe ye kahveli gönderme #1

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